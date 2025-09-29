Відео
Україна
Головна Новини дня ЄС має змусити РФ "відчути біль" за провокації в повітрі — Ходжес

ЄС має змусити РФ "відчути біль" за провокації в повітрі — Ходжес

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 22:49
Ходжес закликав Європу карати Росію за провокації у повітрі
Бен Ходжес. Фото: wiadomosci.onet.pl

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес закликав європейців жорстко реагувати на провокації Росії. За його словами, треба знайти спосіб карати за порушення кордонів та інші агресивні дії.

Про це Ходжес заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час брифінгу у понеділок, 29 вересня.

Читайте також:

Європа має карати Росію

Американський військовий наголосив, що росіяни повинні "відчувати біль" щоразу, коли посягають на повітряний простір європейських країн або користуються так званим "тіньовим флотом".

Ходжес підкреслив необхідність єдності Європи та здатності діяти самостійно, не покладаючись лише на Сполучені Штати. На його переконання, відповідь має бути відчутною і послідовною.

"Європа має об'єднатися. Не можна розраховувати на США, треба бути готовими діяти самостійно", — сказав він.

Колишній воєначальник підібрав різку метафору, щоб пояснити суть своєї позиції:

"Знаєте, якщо собака сусіда гадить у вашому дворі раз, два, ви скажете сусіду. Втретє: або вищий паркан будуєте, або вбиваєте пса".

Цей образ, за словами Ходжеса, має ілюструвати необхідність рішучих заходів у відповідь на повторні порушення.

Нагадаємо, що ексглава Пентагону Ллойд Остін окреслив ключове завдання для партнерів України. Він наголосив, що головною метою союзників має стати підтримка Києва та створення умов для його перемоги.

А спеціальний уповноважений США з українсько-російських питань Кіт Келлог повідомив, що президент Дональд Трамп не заперечує проти завдання Україною ударів по цілях у глибині російської території. Водночас він зауважив, що часом саме Пентагон обмежує Київ у праві проводити такі операції.

США Європа війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
