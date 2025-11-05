ЕС может ввести испытательный срок для новых членов

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос. Фото: Reuters

Европейская комиссия предлагает ввести для новых членов ЕС "испытательный срок" с возможностью временного ограничения их прав или даже исключения из блока в случае отступления от демократических принципов. Инициатива направлена на усиление контроля за соблюдением стандартов демократии после расширения Евросоюза.

Об этом информирует Financial Times.

Испытательный срок для новых членов ЕС — детали

В Европейской комиссии рассматривают возможность введения для новых членов Евросоюза так называемого "испытательного срока". Речь идет о механизме, который позволит временно ограничивать права государства или даже исключать его из блока в случае нарушения демократических принципов.

Отмечается, что сейчас Еврокомиссия работает над предложениями, которые позволят не только усилить контроль за соблюдением верховенства права, но и оперативно реагировать в случаях, когда страна отходит от основных ценностей ЕС. В частности, речь идет о временном ограничении участия государства в институтах Евросоюза в случае системных нарушений.

Этот шаг связан с опасениями некоторых европейских столиц, что потенциальные новые члены — в частности Украина, Молдова и страны Западных Балкан — после вступления могут ослабить стандарты демократии, свободы СМИ и независимости судов.

Инициатива появилась на фоне возобновления процесса расширения ЕС, который более десятилетия фактически находился в стагнации. Полномасштабная война России против Украины сделала вопрос интеграции соседних государств одним из главных приоритетов Брюсселя.

В то же время опыт сотрудничества с Венгрией, где правительство Виктора Орбана систематически нарушает демократические нормы и ослабляет санкционное давление на Москву, заставил Евросоюз действовать осторожнее.

Еврокомиссар по вопросам расширения заявила, что не хочет "войти в историю как комиссар, которая привела в ЕС троянских коней", имея в виду государства, которые после вступления могут отказаться от демократических принципов.

По ее словам, в частных переговорах европейские столицы выражают значительно больше сдержанности, чем в публичных заявлениях о поддержке новых членов.

В рамках новой схемы Еврокомиссия предлагает усилить гарантии верховенства права и предусмотреть механизм временного приостановления отдельных прав или льгот государства в случае системных нарушений ценностей ЕС. Если же такие нарушения будут повторяться, документ позволит даже исключение страны из блока.

Такой подход, по оценкам аналитиков, может вызвать неоднозначную реакцию со стороны стран-кандидатов, в частности Украины и Молдовы, которые могут расценить его как дискриминационный.

Напомним, что недавно Зеленский обсудил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Также Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о видении Украины в ЕС.