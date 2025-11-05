Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС хочет ввести испытательный срок для новых членов — детали

ЕС хочет ввести испытательный срок для новых членов — детали

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 10:48
обновлено: 10:48
ЕС может ввести испытательный срок для новых членов
Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос. Фото: Reuters

Европейская комиссия предлагает ввести для новых членов ЕС "испытательный срок" с возможностью временного ограничения их прав или даже исключения из блока в случае отступления от демократических принципов. Инициатива направлена на усиление контроля за соблюдением стандартов демократии после расширения Евросоюза.

Об этом информирует Financial Times.

Реклама
Читайте также:

Испытательный срок для новых членов ЕС — детали

В Европейской комиссии рассматривают возможность введения для новых членов Евросоюза так называемого "испытательного срока". Речь идет о механизме, который позволит временно ограничивать права государства или даже исключать его из блока в случае нарушения демократических принципов.

Отмечается, что сейчас Еврокомиссия работает над предложениями, которые позволят не только усилить контроль за соблюдением верховенства права, но и оперативно реагировать в случаях, когда страна отходит от основных ценностей ЕС. В частности, речь идет о временном ограничении участия государства в институтах Евросоюза в случае системных нарушений.

Этот шаг связан с опасениями некоторых европейских столиц, что потенциальные новые члены — в частности Украина, Молдова и страны Западных Балкан — после вступления могут ослабить стандарты демократии, свободы СМИ и независимости судов.

Инициатива появилась на фоне возобновления процесса расширения ЕС, который более десятилетия фактически находился в стагнации. Полномасштабная война России против Украины сделала вопрос интеграции соседних государств одним из главных приоритетов Брюсселя.

В то же время опыт сотрудничества с Венгрией, где правительство Виктора Орбана систематически нарушает демократические нормы и ослабляет санкционное давление на Москву, заставил Евросоюз действовать осторожнее.

Еврокомиссар по вопросам расширения заявила, что не хочет "войти в историю как комиссар, которая привела в ЕС троянских коней", имея в виду государства, которые после вступления могут отказаться от демократических принципов.

По ее словам, в частных переговорах европейские столицы выражают значительно больше сдержанности, чем в публичных заявлениях о поддержке новых членов.

В рамках новой схемы Еврокомиссия предлагает усилить гарантии верховенства права и предусмотреть механизм временного приостановления отдельных прав или льгот государства в случае системных нарушений ценностей ЕС. Если же такие нарушения будут повторяться, документ позволит даже исключение страны из блока.

Такой подход, по оценкам аналитиков, может вызвать неоднозначную реакцию со стороны стран-кандидатов, в частности Украины и Молдовы, которые могут расценить его как дискриминационный.

Напомним, что недавно Зеленский обсудил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Также Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о видении Украины в ЕС.

Европейский союз правила Украина изменения ЕС евроинтеграция
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации