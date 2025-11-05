Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЄС хоче ввести випробувальний термін для нових членів — що відомо

ЄС хоче ввести випробувальний термін для нових членів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 10:48
Оновлено: 11:12
ЄС може ввести випробувальний термін для нових членів
Європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос. Фото: Reuters

Європейська комісія пропонує запровадити для нових членів ЄС "випробувальний термін" із можливістю тимчасового обмеження їхніх прав або навіть виключення з блоку у разі відступу від демократичних принципів. Ініціатива спрямована на посилення контролю за дотриманням стандартів демократії після розширення Євросоюзу.

Про це інформує Financial Times.

Реклама
Читайте також:

Випробувальний термін для нових членів ЄС — деталі

У Європейській комісії розглядають можливість запровадження для нових членів Євросоюзу так званого "випробувального терміну". Йдеться про механізм, який дозволить тимчасово обмежувати права держави або навіть виключати її з блоку в разі порушення демократичних принципів.

Зазначається, що наразі Єврокомісія працює над пропозиціями, що дадуть змогу не лише посилити контроль за дотриманням верховенства права, а й оперативно реагувати у випадках, коли країна відходить від основних цінностей ЄС. Зокрема, йдеться про тимчасове обмеження участі держави в інституціях Євросоюзу у разі системних порушень.

Цей крок пов’язаний із побоюваннями деяких європейських столиць, що потенційні нові члени, зокрема Україна, Молдова та країни Західних Балкан, після вступу можуть послабити стандарти демократії, свободи медіа та незалежності судів.

Ініціатива з’явилася на тлі відновлення процесу розширення ЄС, який понад десятиліття фактично перебував у стагнації. Повномасштабна війна Росії проти України зробила питання інтеграції сусідніх держав одним із пріоритетів Брюсселя. 

Водночас досвід співпраці з Угорщиною, де уряд Віктора Орбана систематично порушує демократичні норми та послаблює санкційний тиск на Москву, змусив Євросоюз діяти обережніше. 

Єврокомісар із питань розширення заявила, що не хоче "увійти в історію як комісар, яка привела до ЄС троянських коней", маючи на увазі держави, які після вступу можуть відмовитися від демократичних засад.

За її словами, у приватних переговорах європейські столиці висловлюють значно більше стриманості, ніж у публічних заявах про підтримку нових членів. 

У межах нової схеми Єврокомісія пропонує посилити гарантії верховенства права та передбачити механізм тимчасового призупинення окремих прав або пільг держави у разі системних порушень цінностей ЄС. Якщо ж такі порушення повторюватимуться, документ дозволятиме навіть виключення країни з блоку. 

Такий підхід, за оцінками аналітиків, може викликати неоднозначну реакцію з боку країн-кандидатів, зокрема України та Молдови, які можуть розцінити його як дискримінаційний.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський обговорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі.

Також Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву про бачення України в ЄС.

Європейський союз правила Україна зміни ЄС євроінтеграція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації