ЄС може ввести випробувальний термін для нових членів

Європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос. Фото: Reuters

Європейська комісія пропонує запровадити для нових членів ЄС "випробувальний термін" із можливістю тимчасового обмеження їхніх прав або навіть виключення з блоку у разі відступу від демократичних принципів. Ініціатива спрямована на посилення контролю за дотриманням стандартів демократії після розширення Євросоюзу.

Про це інформує Financial Times.

Випробувальний термін для нових членів ЄС — деталі

У Європейській комісії розглядають можливість запровадження для нових членів Євросоюзу так званого "випробувального терміну". Йдеться про механізм, який дозволить тимчасово обмежувати права держави або навіть виключати її з блоку в разі порушення демократичних принципів.

Зазначається, що наразі Єврокомісія працює над пропозиціями, що дадуть змогу не лише посилити контроль за дотриманням верховенства права, а й оперативно реагувати у випадках, коли країна відходить від основних цінностей ЄС. Зокрема, йдеться про тимчасове обмеження участі держави в інституціях Євросоюзу у разі системних порушень.

Цей крок пов’язаний із побоюваннями деяких європейських столиць, що потенційні нові члени, зокрема Україна, Молдова та країни Західних Балкан, після вступу можуть послабити стандарти демократії, свободи медіа та незалежності судів.

Ініціатива з’явилася на тлі відновлення процесу розширення ЄС, який понад десятиліття фактично перебував у стагнації. Повномасштабна війна Росії проти України зробила питання інтеграції сусідніх держав одним із пріоритетів Брюсселя.

Водночас досвід співпраці з Угорщиною, де уряд Віктора Орбана систематично порушує демократичні норми та послаблює санкційний тиск на Москву, змусив Євросоюз діяти обережніше.

Єврокомісар із питань розширення заявила, що не хоче "увійти в історію як комісар, яка привела до ЄС троянських коней", маючи на увазі держави, які після вступу можуть відмовитися від демократичних засад.

За її словами, у приватних переговорах європейські столиці висловлюють значно більше стриманості, ніж у публічних заявах про підтримку нових членів.

У межах нової схеми Єврокомісія пропонує посилити гарантії верховенства права та передбачити механізм тимчасового призупинення окремих прав або пільг держави у разі системних порушень цінностей ЄС. Якщо ж такі порушення повторюватимуться, документ дозволятиме навіть виключення країни з блоку.

Такий підхід, за оцінками аналітиків, може викликати неоднозначну реакцію з боку країн-кандидатів, зокрема України та Молдови, які можуть розцінити його як дискримінаційний.

