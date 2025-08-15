В ЕС хотят восстановить Железный Рейн для укрепления обороны

Часть железной дороги "Железного Рейна". Фото: Wikimedia Commons

Германия, Нидерланды и Бельгия начали обсуждать потенциальное возобновление работы железнодорожной линии "Железный Рейн". В частности, этот маршрут хотят возродить для улучшения военной логистики из-за военных угроз со стороны России.

Об этом говорится в статье Politico.

Реклама

Читайте также:

Военная железная дорога времен Второй мировой снова понадобится Европе

Железнодорожный маршрут "Железный Рейн", который в XIX веке соединил бельгийский Антверпен с промышленным сердцем Германии — Рурским бассейном, снова оказался в центре внимания. Когда-то он играл ключевую роль для передвижения войск союзников во время Второй мировой войны, но после 1991 года отдельные участки забросили, а часть пути вообще перестали использовать.

Маршурт "Железного Рейна". Фото: Wikimedia Commons

Бельгия, Нидерланды и Германия возобновили переговоры о реконструкции из-за роста российской угрозы и потребности ЕС быстро перемещать военные ресурсы.

В чем возникла проблема восстановления маршрута

Больше всего в возобновлении работы железнодорожного маршрута заинтересован сейчас Брюссель. Премьер-министр Барт Де Вевер уже лично курирует проект. Однако без согласия Нидерландов железную дорогу вряд ли получится возродить. Гаага не спешит поддерживать инициативу: ее участок маршрута короткий, а грузопоток уже обслуживает линия Бетуве, соединяющая Роттердам с Германией. Вдобавок, восстановленный "Железный Рейн" мог бы стать серьезным конкурентом нидерландскому порту.

По словам участников переговоров, Нидерланды готовы сотрудничать только при условии минимальных собственных затрат или при наличии прямой выгоды. Такой мотивацией может стать новое финансирование от НАТО и ЕС. В проекте следующего долгосрочного бюджета Евросоюза с 2027 года предусмотрено 17 миллиардов евро на развитие военной мобильности, и если эти средства будут выделены, то позиция Гааги может измениться.

Прошлые попытки возродить "Железный Рейн" часто буксовали и из-за экологических споров. Еще в 2003 году арбитражный трибунал разрешил Бельгии восстанавливать пути, но обязал ее покрыть расходы на уменьшение вреда окружающей среде. Нидерландам же позволили участвовать только при условии выгоды.

В Германии реконструкция этой линии потребует наибольших инфраструктурных усилий. Работам мешает сложный рельеф в районе транспортного узла Аахен и последствия обвала тоннеля Раштатт в 2017 году.

Напомним, недавно Литва сделала заявление об отправке своих войск в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку работе программы PURL.