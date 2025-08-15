У ЄС хочуть відновити Залізний Рейн для зміцнення оборони

Частина залізниці "Залізного Рейну". Фото: Wikimedia Commons

Німеччина, Нідерланди та Бельгія почали обговорювати потенційне відновлення роботи залізничної лінії "Залізний Рейн". Зокрема, цей маршрут хочуть відродити для покращення військової логістики через воєнні загрози з боку Росії.

Про це йдеться у статті Politico.

Військова залізниця часів Другої світової знову знадобиться Європі

Залізничний маршрут "Залізний Рейн", який у XIX столітті з’єднав бельгійський Антверпен із промисловим серцем Німеччини — Рурським басейном, знову опинився у центрі уваги. Колись він відігравав ключову роль для пересування військ союзників під час Другої світової війни, але після 1991 року окремі ділянки закинули, а частину колії взагалі перестали використовувати.

Маршурт "Залізного Рейну". Фото: Wikimedia Commons

Бельгія, Нідерланди та Німеччина відновили перемовини про реконструкцію через зростання російської загрози та потреби ЄС швидко переміщати військові ресурси.

У чому виникла проблема відновлення маршруту

Найбільше у відновленні роботи залізничного маршруту зацікавлений наразі Брюссель. Прем’єр-міністр Барт Де Вевер уже особисто курує проєкт. Однак без згоди Нідерландів залізницю навряд вийде відродити. Гаага не поспішає підтримувати ініціативу: її ділянка маршруту коротка, а вантажопотік уже обслуговує лінія Бетуве, що з’єднує Роттердам із Німеччиною. На додачу, відновлений "Залізний Рейн" міг би стати серйозним конкурентом нідерландському порту.

За словами учасників переговорів, Нідерланди готові співпрацювати лише за умови мінімальних власних витрат або за наявності прямої вигоди. Такою мотивацією може стати нове фінансування від НАТО та ЄС. У проєкті наступного довгострокового бюджету Євросоюзу з 2027 року передбачено 17 мільярдів євро на розвиток військової мобільності, і якщо ці кошти будуть виділені, то позиція Гааги може змінитися.

Минулі спроби відродити "Залізний Рейн" часто буксували й через екологічні суперечки. Ще у 2003 році арбітражний трибунал дозволив Бельгії відновлювати колію, але зобов’язав її покрити витрати на зменшення шкоди довкіллю. Нідерландам же дозволили долучатися лише за умови вигоди.

У Німеччині реконструкція цієї лінії вимагатиме найбільших інфраструктурних зусиль. Роботам заважає складний рельєф у районі транспортного вузла Аахен та наслідки обвалу тунелю Раштатт у 2017 році.

