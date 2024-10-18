Встреча Ермака с Европейской службой внешних связей. Фото: Telegram Андрея Ермака

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с представителями Европейской службы внешних связей. Они обсудили важные вопросы дипломатического направления и ситуации на фронте.

Об этом Ермак сообщил на своей странице в Telegram в пятницу, 18 октября.

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Ермак встретился с Европейской службой внешних связей

"Обсудили актуальную ситуацию на фронте, вопросы дипломатии, вызовы для Украины, всего демократического мира от автократий, План победы Украины и вклад ЕС в его реализацию", — отметил Ермак.

Также стороны обсудили имплементацию Формулы мира и координацию с Евросоюзом.

Ермак также поблагодарил партнеров за поддержку нашего государства.

Ранее мы сообщали, что Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провели встречу с послами G20.

Также мы писали, что в Офисе Президента рассказали, что предусматривает План победы Владимира Зеленского, и какие шаги помогут заставить Россию остановить агрессию.