Єрмак та Сибіга провели зустріч з послами G20, обговорили Формулу миру

Керівник ОП Андрій Єрмак та очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото: t.me/ermaka2022

У вівторок, 15 жовтня, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провели зустріч із послами G20. Сторони обговорили важливий процес реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив сам Андрій Єрмак.

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"На зустрічі були присутні дипломати та представники посольств таких країн, як Бразилія, Австралія (онлайн), Аргентина, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Корея, Мексика, Туреччина, ЄС, Франція, Німеччина, ПАР, Японія, США та Канада. Ми продовжуємо тісну співпрацю і в онлайн-форматі — до нас приєдналися посли України в цих країнах", — написав Єрмак.

Керівник Офісу Президента підкреслив, що міжнародні партнери підтримують Формулу миру Зеленського, тобто шлях до справедливого й тривалого миру, і "їхня роль у цьому процесі неоціненна". Також він зазначив, що кожна конференція приносить свої результати, а на початку листопада буде презентовано напрацювання у вигляді єдиного документа.

"Завершення циклу тематичних конференцій на основі кожного з пунктів Формули миру планується цього місяця. Кожна конференція приносить свої результати — спільні комюніке, що містять конкретні рішення та кроки для втілення. На початку листопада ми будемо готові презентувати ці напрацювання у вигляді єдиного документа", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Єрмак повідомив, що Україна готова до обговорення інших пропозицій щодо справедливого завершення війни на майданчику саміту G20. Водночас він підкреслив, що важливо, щоб всі рішення базувалися на міжнародному праві та Статуті ООН, оскільки "нашою спільною метою" є перемога України та повернення миру.

"Разом із нашими партнерами продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити необхідні умови для початку результативних переговорів", — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, що днями раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на другому Саміті миру країна представить справедливі умови завершення війни. Він також підтвердив, що розробку плану завершать у листопаді.

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