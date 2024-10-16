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Ермак и Сибига встретились с послами G20 — о чем говорили

16 октября 2024 02:03
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Ермак и Сибига провели встречу с послами G20, обсудили Формулу мира
Руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: t.me/ermaka2022
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Во вторник, 15 октября, глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провели встречу с послами G20. Стороны обсудили важный процесс реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам Андрей Ермак.

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"На встрече присутствовали дипломаты и представители посольств таких стран, как Бразилия, Австралия (онлайн), Аргентина, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Корея, Мексика, Турция, ЕС, Франция, Германия, ЮАР, Япония, США и Канада. Мы продолжаем тесное сотрудничество и в онлайн-формате — к нам присоединились послы Украины в этих странах", — написал Ермак.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что международные партнеры поддерживают Формулу мира Зеленского, то есть путь к справедливому и продолжительному миру, и "их роль в этом процессе неоценима". Также он отметил, что каждая конференция приносит свои результаты, а в начале ноября будет представлена наработка в виде единого документа.

"Завершение цикла тематических конференций на основе каждого из пунктов Формулы мира планируется в этом месяце. Каждая конференция приносит свои результаты — общие коммюнике, содержащие конкретные решения и шаги для осуществления. В начале ноября мы будем готовы презентовать эти наработки в виде единого документа", — говорится в сообщении.

Кроме того, Ермак сообщил, что Украина готова к обсуждению других предложений по справедливому завершению войны на площадке саммита G20. В то же время, он подчеркнул, что важно, чтобы все решения базировались на международном праве и Уставе ООН, поскольку "нашей общей целью" является победа Украины и возвращение мира.

"Вместе с нашими партнерами продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить необходимые условия для начала результативных переговоров", — резюмировал Ермак.

Напомним, что на днях ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на втором Саммите мира страна представит справедливые условия завершения войны. Он также подтвердил, что разработку плана будет завершено в ноябре.

Также мы писали, что в Офисе Президента рассказали, что предусматривает План победы Владимира Зеленского, и какие шаги помогут заставить Россию остановить агрессию.

Владимир Зеленский Андрей Ермак Андрей Сибига G20 война в Украине Формула мира

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