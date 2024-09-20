Єрмак обговорив з радником президента ПАР Муфамаді імплементацію Формули миру

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Зокрема, вони обговорили імплементацію Формули миру.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

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Єрмак також поділився з радником президента ПАР останніми новинами з фронту.

"Детально проговорили подальшу співпрацю між нашими країнами", — додав він.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 вересня Єрмак взяв участь у тематичній конференції, присвяченій реалізації сьомого пункту Формули миру "Відновлення справедливості". Він закликав до відповідальності Росії за страти українських військових.

Раніше Єрмак відреагував на пропозицію глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо Криму. Зокрема, той радив передати півострів під мандат ООН.