Ермак обсудил с советником президента ЮАР Муфамади имплементацию Формулы мира

Ермак обсудил имплементацию Формулы мира с советником президента ЮАР
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Южно-Африканской Республики по национальной безопасности Сидни Муфамади. В частности, они обсудили имплементацию Формулы мира.
Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в пятницу, 20 сентября.
Разговор Ермака с Муфамади
Ермак также поделился с советником президента ЮАР последними новостями с фронта.
"Детально проговорили дальнейшее сотрудничество между нашими странами", — добавил он.
Напомним, 19 сентября Ермак принял участие в тематической конференции, посвященной реализации седьмого пункта Формулы мира "Восстановление справедливости". Он призвал к ответственности России за казни украинских военных.
Ранее Ермак отреагировал на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского по Крыму. В частности, тот советовал передать полуостров под мандат ООН.
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