Ермак обсудил с советником президента ЮАР Муфамади имплементацию Формулы мира

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Южно-Африканской Республики по национальной безопасности Сидни Муфамади. В частности, они обсудили имплементацию Формулы мира.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в пятницу, 20 сентября.

Читайте также:

Разговор Ермака с Муфамади

Ермак также поделился с советником президента ЮАР последними новостями с фронта.

"Детально проговорили дальнейшее сотрудничество между нашими странами", — добавил он.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, 19 сентября Ермак принял участие в тематической конференции, посвященной реализации седьмого пункта Формулы мира "Восстановление справедливости". Он призвал к ответственности России за казни украинских военных.

Ранее Ермак отреагировал на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского по Крыму. В частности, тот советовал передать полуостров под мандат ООН.