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Єрмак зустрівся з представниками Європейської служби зовнішніх зв'язків

18 жовтня 2024 20:57
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Єрмак зустрівся з представниками Європейської служби зовнішніх зв'язків
Зустріч Єрмака з Європейською службою зовнішніх зв'язків. Фото: Telegram Андрія Єрмака
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з представниками Європейської служби зовнішніх зв'язків. Вони обговорили важливі питання дипломатичного напрямку та ситуацію на фронті.

Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 18 жовтня.

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"Обговорили актуальну ситуацію на фронті, питання дипломатії, виклики для України, всього демократичного світу від автократій, План перемоги України і внесок ЄС в його реалізацію", — зазначив Єрмак.

Також сторони обговорили імплементацію Формули миру та координацію з Євросоюзом. 

Єрмак також подякував партнерам за підтримку нашої держави.

Раніше ми повідомляли, що Єрмак та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провели зустріч із послами G20.

Також ми писали, що в Офісі Президента розповіли, що передбачає План перемоги Володимира Зеленського та які кроки допоможуть примусити Росію зупинити агресію.

Україна Європа Офіс президента війна в Україні Андрій Єрмак

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