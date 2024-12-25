Ермак и новый посол Китая Шенкун обсудили мир в Украине

Ермак встретился с новым послом Китая — о чем говорили
Глава Офиса Президента Андрей Ермак в среду, 25 декабря, провел встречу с новоназначенным послом Китая в Украине Ма Шенкуном. Чиновник накануне вручил верительные грамоты Президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в Telegram.
Встреча Ермака с Шенкуном
Во время встречи Ермак и Шенкун обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Китаем и Украиной. В то же время глава Офиса Президента отметил важность роли Китая в достижении справедливого и длительного мира в Украине.
Кроме того, речь шла о возможности двустороннего диалога между странами на самом высоком уровне.
Напомним, 21 декабря Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.
Впоследствии он назначил новых послов в ряде страны и сменил главу Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.
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