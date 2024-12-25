Єрмак та новий посол Китаю Шенкун обговорили мир в Україні

Зустріч Андрія Єрмака та Ма Шенкуна. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу, 25 грудня, провів зустріч з новопризначеним послом Китаю в Україні Ма Шенкунем. Посадовець напередодні вручив вірчі грамоти Президентові Володимиру Зеленському.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у Telegram.

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Так, під час зустрічі Єрмак та Шенкун обговорили перспективи двосторонньої співпраці між Китаєм та Україною. Водночас голова Офісу Президента наголосив на важливості ролі Китаю в досягненні справедливого й тривалого миру в Україні.

Крім того, під час розмови йшлося про можливість двостороннього діалогу між країнами на найвищому рівні.

Скриншот допису ОП

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський звільнив українських послів в низці країн. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду, а також про представників в ООН.

Згодом він призначив нових послів в низці країн та змінив голову Національної комісії у справах ЮНЕСКО.