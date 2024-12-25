Єрмак та новий посол Китаю Шенкун обговорили мир в Україні

Єрмак зустрівся з новим послом Китаю — про що говорили
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу, 25 грудня, провів зустріч з новопризначеним послом Китаю в Україні Ма Шенкунем. Посадовець напередодні вручив вірчі грамоти Президентові Володимиру Зеленському.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у Telegram.
Зустріч Єрмака з Шенкунем
Так, під час зустрічі Єрмак та Шенкун обговорили перспективи двосторонньої співпраці між Китаєм та Україною. Водночас голова Офісу Президента наголосив на важливості ролі Китаю в досягненні справедливого й тривалого миру в Україні.
Крім того, під час розмови йшлося про можливість двостороннього діалогу між країнами на найвищому рівні.
Нагадаємо, 21 грудня Зеленський звільнив українських послів в низці країн. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду, а також про представників в ООН.
Згодом він призначив нових послів в низці країн та змінив голову Національної комісії у справах ЮНЕСКО.
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