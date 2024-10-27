Формула мира Украины — Ермак заявил, какие могут быть изменения

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Украина может интегрировать в Формулу мира альтернативные мирные инициативы Китая, Бразилии и других стран. Завершить работу над документом планируется в начале ноября.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию Corriere Della Sera.

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Как заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Украина должна завершить работу над Формулой мира в начале ноября. После этого могут быть рассмотрены и некоторые альтернативные мирные инициативы других стран.

"В начале ноября мы завершим работу над нашей формулой мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов выслушать другие инициативы, такие как инициативы Китая, Бразилии, Южной Африки и т.д., чтобы интегрировать их в нашу. На тот момент наше предложение будет иметь значительную поддержку", — сказал Ермак.

Но, по словам Ермака, мирное предложение ни в коем случае не будут строить под влиянием тех, кто стремился к войне.

"Мы не можем строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел этой войны. Мы будем готовы к международной конференции, когда почувствуем себя сильными и будем иметь поддержку даже со стороны глобального Юга для переговоров с Россией", — подчеркнул глава Офиса президента.

Андрей Ермак не сказал, что второй Саммит мира могут перенести на следующий год и сказал, что "саммит состоится при соответствующих условиях".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на втором саммите мира Украина представит справедливые условия завершения войны и подтвердил, что разработку плана завершат в ноябре.

Также Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом говорил о развитии стратегического партнерства и участии Турции в восстановлении Украины.