Формула миру України — Єрмак заявив, які можуть бути зміни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Україна може інтегрувати в Формулу миру альтернативні мирні ініціативи Китаю, Бразилії та інших країн. Завершити роботу над документом планується на початку листопада.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню Corriere Della Sera.

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Як заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Україна має завершить роботу над Формулою миру на початку листопада. Після цього можуть бути розглянуті й деякі альтернативні мирні ініціативи інших країн.

"На початку листопада ми завершимо роботу над нашою формулою миру, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий вислухати інші ініціативи, такі як ініціативи Китаю, Бразилії, Південної Африки тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. На той момент наша пропозиція матиме значну підтримку", — сказав Єрмак.

Але, за словами Єрмака, мирну пропозицію в жодному разі не будуватимуть під впливом тих, хто прагнув війни.

"Ми не можемо будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів цієї війни. Ми будемо готові до міжнародної конференції, коли відчуємо себе сильними і матимемо підтримку навіть з боку глобального Півдня для переговорів з Росією", — підкреслив голова Офісу президента.

Андрій Єрмак не сказав, що другий Саміт миру можуть перенести на наступний рік та сказав, що "саміт відбудеться за відповідних умов".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на другому Саміті миру Україна представить справедливі умови завершення війни та підтвердив, що розробку плану завершать у листопаді.

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