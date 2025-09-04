Встреча лидеров в Париже 4 сентября — детали от Ермака

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров 4 сентября в Париже встретились с рядом партнеров. Их главная задача — практическая реализация договоренностей лидеров государств.

Об этом сообщил Андрей Ермак в Telegram.

Встреча Ермака и Умерова с партнерами

Ермак рассказал, что вместе с Умеровым они встретились в Париже со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уитткоффом, а также советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, советником канцлера Германии по нацбезопасности Гюнтером Зауттером и дипломатическим советником председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо.

По словам руководитель ОПУ, главная задача — практическая реализация договоренностей лидеров государств относительно гарантий безопасности для Украины. Отмечается, что они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле, а также в киберпространстве. Кроме того, стороны обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей.

"Продолжаем координацию позиций, чтобы приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Войну, которую начала Россия, необходимо остановить. Принцип президента Трампа "мир благодаря силе" — именно тот подход, который может повлиять на агрессора", — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, 4 сентября в Париже стартовала встреча "Коалиции желающих". Участие в ней лично и онлайн примут представители 38 стран.

Во время заседания будут председательствовать Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. Они хотят обсудить работу над гарантиями безопасности и рассмотреть последствия отказа РФ прекратить войну.