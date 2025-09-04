Відео
Єрмак та Умєров зустрілись з партнерами — що мають зробити

Єрмак та Умєров зустрілись з партнерами — що мають зробити

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 13:42
Зустріч лідерів у Парижі 4 вересня — деталі від Єрмака
Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров 4 вересня у Парижі зустрілись з низкою партнерів. Їхнє головне завдання — практична реалізація домовленостей лідерів держав.

Про це повідомив Андрій Єрмак у Telegram. 

Зустріч Єрмака та Умєрова з партнерами

Єрмак розповів, що разом з Умєровим вони зустрілись у Парижі зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Вітткоффом, а також радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелєм Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером та дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

За словами керівник ОПУ, головне завдання — практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Зазначається, що вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі, а також у кіберпросторі. Крім того, сторони обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей. 

"Продовжуємо координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Війну, яку розпочала Росія, необхідно зупинити. Принцип президента Трампа "мир завдяки силі" — саме той підхід, який може вплинути на агресора", — наголосив Андрій Єрмак. 

Нагадаємо, 4 вересня у Парижі стартувала зустріч "Коаліції охочих". Участь у ній особисто та онлайн візьмуть представники 38 країн.

Під час засідання головуватимуть Кір Стармер та Еммануель Макрон. Вони хочуть обговорити роботу над гарантіями безпеки та розглянути наслідки відмови РФ припинити війну.

Франція Андрій Єрмак переговори візит Стів Віткофф
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
