Ермак встретился с Рубио и обсудил предстоящую встречу Зеленского и Трампа

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вместе с украинской делегацией встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Он отметил, что это была ключевая встреча дня, во время которой обсуждалась подготовка встречи лидеров Украины и США, а также будущая архитектура безопасности не только для нашей страны, но и для всей Европы.

Что сказал Ермак о встрече с Рубио

"Ключевая встреча дня. Очень важный разговор с Государственным секретарем США, который также исполняет обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио — одним из главных архитекторов американской внешней политики", — говорится в сообщении.

Глава ОП проинформировал, что во время этой встречи вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, первым заместителем Министра иностранных дел Сергеем Кислицей и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной они обсудили детали подготовки встречи президентов Украины и Соединенных Штатов, запланированной на эту пятницу

"Обменялись мнениями относительно того, какой должна быть долгосрочная архитектура безопасности — не только для Украины, но и для всей Европы", — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что лидерство США и лично Трампа сделали возможным мир на Ближнем Востоке, добавив, что именно в таком видении сегодня нуждается мир и Украина.

"Мы также говорили о шагах, которые могут заставить Россию прекратить войну. Спасибо Марко Рубио. Американский народ действительно имеет большую удачу — иметь такого сильного и принципиального Государственного секретаря", — резюмировал руководитель ОП.

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы хочет пойти в наступление. По его словам, он будет говорить об этом на встрече с Зеленским.

Также Трамп сообщил, что США хотят, чтобы Путин прекратил убивать украинцев и россиян.