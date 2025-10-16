Єрмак зустрівся із Рубіо та обговорив майбутню зустріч Зеленського і Трампа

Андрій Єрмак та Марко Рубіо тиснуть руки. Фото: скриншот з відео у Telegram

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що разом з українською делегацією зустрівся із держсекретарем США Марко Рубіо. Він зазначив, що це була ключа зустріч дня, під час якої обговорювалася підготовка зустрічі лідерів України та США, а також майбутня архітектура безпеки не лише для нашої країни, але й для всієї Європи.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Єрмак про зустріч із Рубіо

"Ключова зустріч дня. Дуже важлива розмова з Державним секретарем США, який також виконує обов’язки радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо — одним із головних архітекторів американської зовнішньої політики", — йдеться у повідомленні.

Глава ОП поінформував, що під час цієї зустрічі разом із прем’єр-міністром Юлією Свириденко, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, першим заступником Міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та послом України у США Ольгою Стефанішиною вони обговорили деталі підготовки зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, запланованої на цю п’ятницю

"Обмінялись думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки — не лише для України, а й для всієї Європи", — наголосив Єрмак.

Він зазначив, що лідерство США та особисто Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході, додавши, що саме такого бачення сьогодні потребує світ та Україна.

"Ми також говорили про кроки, які можуть змусити Росію припинити війну. Дякую Марко Рубіо. Американський народ справді має велику удачу — мати такого сильного та принципового Державного секретаря", — резюмував керівник ОП.

Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито хоче піти у наступ. За його словами, він буде говорити про це на зустрічі із Зеленським.

Також Трамп повідомив, що США хочуть, аби Путін припинив вбивати українців та росіян.