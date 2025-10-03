Санкции против теневого флота РФ - Андрей Ермак сделал заявление

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о борьбе с "теневым флотом" России. По его словам, системное противодействие начало давать свои результаты.

Об этом политик написал в своем Telegram в пятницу, 3 октября.

Реклама

Читайте также:

Ермак о борьбе с российским "теневым флотом"

Как отметил руководитель Офиса президента, еще в феврале прошлого года Украина предложила партнерам систему санкций, которая бы ослабила торговлю страны-агрессора.

По словам Ермака, такой подход позволил нанести ощутимые финансовые потери Кремлю.

"Сейчас системно в Европе воплощается то, что наша санкционная группа предложила еще в феврале 2024 года — системные действия против "теневого флота" РФ. Физические ограничения и задержание судов. Эти действия вредят логистике РФ. Этот подход не только разрушает "бизнес-модель" Кремля, но и уменьшает его возможности финансировать войну", — написал Ермак.

Отдельно он поблагодарил европейских партнеров за совместное противодействие врагу.

"Спасибо нашим партнерам за последовательность и готовность действовать вместе. Это настоящий пример единства, которое приносит ощутимые результаты", — добавил Ермак.

Заявление Андрея Ермака. Фото: скриншот сообщения из Telegram

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу ограничить связи с Россией и прекратить покупать ее энергоресурсы.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что необходимо продолжить санкционное давление на Москву.