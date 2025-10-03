Санкції проти тіньового флоту РФ — Андрій Єрмак зробив заяву

Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про боротьбу із "тіньовим флотом" Росії. За його словами, системна протидія почала давати свої результати.

Про це політик написав у своєму Telegram у п'ятницю, 3 жовтня.

Як відмітив керівник Офісу президента, ще у лютому минулого року Україна запропонувала партнерам систему санкцій, яка б послабила торгівлю країни-агресорки.

За словами Єрмака, такий підхід дозволив завдати відчутних фінансових втрат Кремлю.

"Зараз системно в Європі втілюється те, що наша санкційна група запропонувала ще у лютому 2024 року — системні дії проти "тіньового флоту" РФ. Фізичні обмеження і затримання суден. Ці дії шкодять логістиці РФ. Цей підхід не лише руйнує "бізнес-модель" Кремля, а й зменшує його можливості фінансувати війну", — написав Єрмак.

Окремо він подякував європейським партнерам за спільну протидію ворогу.

"Дякуємо нашим партнерам за послідовність і готовність діяти разом. Це справжній приклад єдності, яка приносить відчутні результати", — додав Єрмак.

Заява Андрія Єрмака. Фото: скриншот повідомлення з Telegram

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленский закликав Європу обмежити зв'язки з Росією та припинити купувати її енергоресурси.

Крім того, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що необхідно продовжити санкційний тиск на Москву.