Ермак раскрыл детали визита союзников в Киев 12 сентября

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОПУ

В пятницу, 12 сентября, в Киев с визитом приехали лидеры ряда стран. Среди них партнеры из Великобритании, Франции, Германии и Италии.

О деталях визита союзников в Киев рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Андрей Ермак сообщил, что сегодня, 12 сентября, вместе с Министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой они встретили в Киеве партнеров из Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Руководитель Офиса Президента отметил, что их присутствие именно сейчас является мощным сигналом: "вместе работаем над усилением общей безопасности".

По словам Ермака, именно эти государства стоят в первых рядах "Коалиции желающих", которая формирует новую систему безопасности на европейском континенте.

Глава ОПУ отметил, что события последних месяцев доказали: лидерство партнеров растет, решения принимаются быстрее, а гарантии безопасности для Украины приобретают четкие и практические очертания.

"Наше единство становится крепче каждый день. Благодарны друзьям, что они сегодня рядом с нами в Киеве — столице страны, которая борется не только за себя, но и за справедливость и безопасность всей Европы. Свобода не имеет границ. Будущее сильной и защищенной Европы творится здесь и сейчас", — подытожил представитель Офиса Президента Украины.

Ранее мы информировали, что в пятницу, 12 сентября, Киев неожиданно посетил Принц Гарри.

Также мы сообщали, что 12 сентября глава МИД Великобритании Иветт Купер посетит Киев.