Головна Новини дня Єрмак розкрив подробиці візиту низки лідерів країн до Києва

Єрмак розкрив подробиці візиту низки лідерів країн до Києва

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 12:13
Єрмак розкрив деталі візиту союзників до Києва 12 вересня
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 12 вересня, до Києва з візитом приїхали лідери низки країн. Серед них партнери з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Про деталі візиту союзників до Києва розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Читайте також:

До Києва приїхали лідери низки країн — що відомо про мету

Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні, 12 вересня, разом із Міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою вони зустріли в Києві партнерів з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Керівник Офісу Президента зазначив, що їхня присутність саме зараз є потужним сигналом: "разом працюємо над посиленням спільної безпеки".

За словами Єрмака, саме ці держави стоять у перших рядах "Коаліції охочих", яка формує нову систему безпеки на європейському континенті.

Очільник ОПУ наголосив, що події останніх місяців довели: лідерство партнерів зростає, рішення ухвалюються швидше, а гарантії безпеки для України набувають чітких і практичних обрисів.

"Наша єдність стає міцнішою щодня. Вдячні друзям, що вони сьогодні поруч із нами у Києві — столиці країни, яка бореться не лише за себе, а й за справедливість та безпеку всієї Європи. Свобода не має кордонів. Майбутнє сильної та захищеної Європи твориться тут і зараз", — підсумував представник Офісу Президента України.

Раніше ми інформували, що у п'ятницю, 12 вересня, до Києва несподівано завітав Принц Гаррі.

Також ми повідомляли, що 12 вересня глава МЗС Великої Британії Іветт Купер відвідає Київ.

Київ Німеччина Андрій Єрмак Велика Британія війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
