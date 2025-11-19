Андрей Ермак приехал в Турцию вместе с Владимиром Зеленским

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Турцию вместе с делегацией во главе с главой государства Владимиром Зеленским. Он сообщил, что встречи проходят по плану и в рабочей атмосфере, а также продолжается координация с американскими партнерами.

Об этом он написал в своем Telegram в среду, 19 ноября.

Ермак приехал в Турцию

Руководитель ОПУ сообщил, что находится в Турции в составе украинской делегации, возглавляемой президентом. По его словам, все запланированные встречи проходят по графику и в конструктивном формате.

Ермак также отметил, что находится на постоянной связи с представителями администрации президента США Дональда Трампа, в частности со спецпредставителем Стивом Уиткоффом.

"Нахожусь на постоянной связи с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со спецпредставителем Президента США Стивом Уиткоффом. Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и устойчивого мира", — написал Ермак.

Заявление Андрея Ермака. Фото: скриншот Telegram

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября прибыл в Турцию с официальным визитом. Украинский лидер должен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и обсудить достижение мира в Украине.

Кроме Андрея Ермака, в составе делегации президента также прибыл секретарь СНБО Рустем Умеров.