Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак прибыл на переговоры в Турцию вместе с Зеленским

Ермак прибыл на переговоры в Турцию вместе с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 12:08
обновлено: 12:34
Андрей Ермак приехал в Турцию вместе с Владимиром Зеленским
Андрей Ермак. Фото: Reuters

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Турцию вместе с делегацией во главе с главой государства Владимиром Зеленским. Он сообщил, что встречи проходят по плану и в рабочей атмосфере, а также продолжается координация с американскими партнерами.

Об этом он написал в своем Telegram в среду, 19 ноября.

Реклама
Читайте также:

Ермак приехал в Турцию

Руководитель ОПУ сообщил, что находится в Турции в составе украинской делегации, возглавляемой президентом. По его словам, все запланированные встречи проходят по графику и в конструктивном формате.

Ермак также отметил, что находится на постоянной связи с представителями администрации президента США Дональда Трампа, в частности со спецпредставителем Стивом Уиткоффом.

"Нахожусь на постоянной связи с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со спецпредставителем Президента США Стивом Уиткоффом. Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и устойчивого мира", — написал Ермак.

Єрмак приїхав до Туреччини
Заявление Андрея Ермака. Фото: скриншот Telegram

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября прибыл в Турцию с официальным визитом. Украинский лидер должен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и обсудить достижение мира в Украине.

Кроме Андрея Ермака, в составе делегации президента также прибыл секретарь СНБО Рустем Умеров.

Владимир Зеленский Офис президента Турция Андрей Ермак встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации