Андрій Єрмак приїхав до Туреччини разом із Володимиром Зеленським

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прибув до Туреччини разом із делегацією на чолі з главою держави Володимиром Зеленським. Він повідомив, що зустрічі відбуваються за планом і в робочій атмосфері, а також триває координація з американськими партнерами.

Про це він написав у своєму Telegram у середу, 19 листопада.

Єрмак приїхав до Туреччини

Керівник ОПУ повідомив, що перебуває у Туреччині в складі української делегації, очолюваної президентом. За його словами, усі заплановані зустрічі проходять за графіком і в конструктивному форматі.

Єрмак також зазначив, що перебуває на постійному зв'язку з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема зі спецпредставником Стівом Віткоффом.

"Перебуваю на постійному зв'язку з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема зі спецпредставником Президента США Стівом Віткоффом. Разом з американськими партнерами працюємо над припиненням російської агресії проти України та досягненням справедливого й сталого миру", — написав Єрмак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 листопада прибув до Туреччини з офіційним візитом. Український лідер має зустрітися зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом та обговорити досягнення миру в Україні.

Крім Андрія Єрмака, у складі делегації президента також прибув секретар РНБО Рустем Умєров.