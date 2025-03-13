Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Ермак объяснил, что означает молчание России касательно перемирия arrow

Ермак объяснил, что означает молчание России касательно перемирия

13 марта 2025 15:14
Ольга Антоновская - редактор
Почему Россия молчит касательно перемирия — Ермак ответил
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Отсутствие официальной позиции РФ относительно предложенного перемирия показывает ее истинные намерения. Вместе с тем Украина готова и в дальнейшем конструктивно работать с США и другими партнерами по завершению войны.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в четверг, 13 марта.

Читайте также:

Ермак о позиции России относительно перемирия

Глава ОП отметил, что пока Россия так и не выразила официальную позицию относительно временного перемирия. Идею о прекращении огня на 30 дней предложили США.

"Россия тянет время и пока демонстрирует, что хочет манипулировать и воевать дальше. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить РФ к завершению войны", — отметил Ермак.

Єрмак відповів, чому РФ досі мовчить про перемир'я
Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Руководитель ОП также добавил, что украинские чиновники, которые принимали участие в переговорах с США в Саудовской Аравии, предоставили подробный доклад по этому поводу Владимиру Зеленскому. Речь шла о ходе переговоров и ключевых аспектах.

Напомним, ранее представитель РФ Юрий Ушаков заявил, что Москву интересует "долгосрочное урегулирование" конфликта в Украине. Кроме того, он убежден, что "должна быть учтена позиция России".

По информации Reuters, РФ выдвинула США список требований по прекращению войны в Украине. Издание отмечает, что условия Кремля широкие и похожи на те, что выдвигались и раньше.

США Кремль перемирие война в Украине війна Россия
Реклама
Реклама
Реклама