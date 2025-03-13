Почему Россия молчит касательно перемирия — Ермак ответил

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Reuters

Отсутствие официальной позиции РФ относительно предложенного перемирия показывает ее истинные намерения. Вместе с тем Украина готова и в дальнейшем конструктивно работать с США и другими партнерами по завершению войны.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в четверг, 13 марта.

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Ермак о позиции России относительно перемирия

Глава ОП отметил, что пока Россия так и не выразила официальную позицию относительно временного перемирия. Идею о прекращении огня на 30 дней предложили США.

"Россия тянет время и пока демонстрирует, что хочет манипулировать и воевать дальше. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить РФ к завершению войны", — отметил Ермак.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Руководитель ОП также добавил, что украинские чиновники, которые принимали участие в переговорах с США в Саудовской Аравии, предоставили подробный доклад по этому поводу Владимиру Зеленскому. Речь шла о ходе переговоров и ключевых аспектах.

Напомним, ранее представитель РФ Юрий Ушаков заявил, что Москву интересует "долгосрочное урегулирование" конфликта в Украине. Кроме того, он убежден, что "должна быть учтена позиция России".

По информации Reuters, РФ выдвинула США список требований по прекращению войны в Украине. Издание отмечает, что условия Кремля широкие и похожи на те, что выдвигались и раньше.