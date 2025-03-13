Чому Росія мовчить щодо перемир'я — Єрмак відповів

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Відсутність офіційної позиції РФ щодо запропонованого перемир'я показує її справжні наміри. Разом з тим, Україна готова й надалі конструктивно працювати зі США та іншими партнерами щодо завершення війни.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в четвер, 13 березня.

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Очільник ОП зазначив, що наразі Росія так і не висловила офіційну позицію щодо тимчасового перемир'я. Ідею про припинення вогню на 30 днів запропонували США.

"Росія тягне час і поки демонструє, що хоче маніпулювати та воювати далі. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити РФ до завершення війни", — зазначив Єрмак.

Повідомлення Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Керівник ОП також додав, що українські посадовці, які брали участь у переговорах зі США в Саудівській Аравії, надали детальну доповідь щодо цього Володимиру Зеленському. Йшлося про хід перемовин та ключові аспекти.

Нагадаємо, раніше представник РФ Юрій Ушаков заявив, що Москву цікавить "довгострокове врегулювання" конфлікту в Україні. Крім того, він переконаний, що "має бути врахована позиція Росії".

За інформацією Reuters, РФ висунула США список вимог щодо припинення війни в Україні. Видання зазначає, що умови Кремля — широкі та схожі на ті, що висувались й раніше.