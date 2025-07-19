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Главная Новости дня Ермак объяснил, каковы отношения Зеленского и Трампа сейчас

Ермак объяснил, каковы отношения Зеленского и Трампа сейчас

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 16:56
Какие отношения между Зеленским и Трампом - ответ Ермака
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Между Президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом сейчас происходит конструктивный диалог. Глава украинского государства строит невероятные личные отношения с мировыми лидерами.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в подкасте The Times.

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Ермак отметил, что Трамп глубоко понимает ситуацию, а Зеленский объясняет и отвечает на очень конкретные вопросы, что дает результаты.

На вопрос, можно ли возобновление поставок наступательного оружия из США считать показателем эффективности таких отношений, Ермак ответил, что официальный Вашингтон сейчас активно работает над поставкой новых систем ПВО для Украины, что является приоритетом для обороны.

"Мы знаем, что администрация (президента США, — ред.) активно работает над поиском для Украины новых систем ПВО, что для нас чрезвычайно важно. И это факт. Относительно новых пакетов оружия. Да, было, но сейчас проблем нет, и есть официальные заявления Белого дома и Госдепа, что пакеты, которые мы ждем, уже доставляются", — сказал руководитель ОП.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" подходить к реализации завершения войны в Украине.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с главой США "мегадоговор".

Владимир Зеленский США Андрей Ермак Дональд Трамп Украина ПВО
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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