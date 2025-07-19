Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак пояснив, якими є стосунки Зеленського і Трампа зараз

Єрмак пояснив, якими є стосунки Зеленського і Трампа зараз

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 16:56
Які стосунки між Зеленським і Трампом — відповідь Єрмака
Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Між Президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом нині відбувається конструктивний діалог. Глава української держави будує неймовірні особисті стосунки зі світовими лідерами.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у подкасті The Times.

Реклама
Читайте також:

Відносини України та США

Єрмак зазначив, що Трамп глибоко розуміє ситуацію, а Зеленський пояснює і відповідає на дуже конкретні питання, що дає результати.

На питання, чи можна відновлення поставок наступальної зброї зі США вважати показником ефективності таких стосунків, Єрмак відповів, що офіційний Вашингтон нині активно працює над постачанням нових систем ППО для України, що є пріоритетом для оборони.

"Ми знаємо, що адміністрація (президента США, — ред.) активно працює над пошуком для України нових систем ППО, що для нас надзвичайно важливо. І це факт. Щодо нових пакетів зброї. Так, було, але зараз проблем немає, і є офіційні заяви Білого дому та Держдепу, що пакети, на які ми чекаємо, вже доставляються", — сказав керівник ОП.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп "агресивно" підходитиме до реалізації завершення війни в Україні.

Також ми повідомляли, що Президент Україна Володимир Зеленський обговорює з очільником США "мегаугоду".

Володимир Зеленський США Андрій Єрмак Дональд Трамп Україна ППО
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації