Які стосунки між Зеленським і Трампом — відповідь Єрмака

Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Між Президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом нині відбувається конструктивний діалог. Глава української держави будує неймовірні особисті стосунки зі світовими лідерами.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у подкасті The Times.

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Єрмак зазначив, що Трамп глибоко розуміє ситуацію, а Зеленський пояснює і відповідає на дуже конкретні питання, що дає результати.

На питання, чи можна відновлення поставок наступальної зброї зі США вважати показником ефективності таких стосунків, Єрмак відповів, що офіційний Вашингтон нині активно працює над постачанням нових систем ППО для України, що є пріоритетом для оборони.

"Ми знаємо, що адміністрація (президента США, — ред.) активно працює над пошуком для України нових систем ППО, що для нас надзвичайно важливо. І це факт. Щодо нових пакетів зброї. Так, було, але зараз проблем немає, і є офіційні заяви Білого дому та Держдепу, що пакети, на які ми чекаємо, вже доставляються", — сказав керівник ОП.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп "агресивно" підходитиме до реалізації завершення війни в Україні.

Також ми повідомляли, що Президент Україна Володимир Зеленський обговорює з очільником США "мегаугоду".