Почему Трамп стал ближе к Украине после Ватикана — версия Ермака

Разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане. Фото: ОПУ

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал резкое изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины после неожиданной встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане. По его словам, короткий разговор двух лидеров имел значительно большее влияние, чем могло показаться.

Об этом Андрей Ермак высказался в интервью для "РБК-Украина".

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Как отметил Ермак, изначально планировалось, что президенты пообщаются после мессы, однако в итоге встреча состоялась раньше и тет-а-тет, без сопровождения делегаций. Это, по словам главы ОП, и стало решающим моментом.

Он отметил, что подобные разговоры меняют ход вещей, ведь именно в частном диалоге лидеры могут по-настоящему "почувствовать друг друга".

"Я с самого начала считал, что изменения в отношениях произойдут после того, как президенты смогут пообщаться тет-а-тет. Именно тет-а-тет. Я не слышал этого разговора. Я знаю только то, что мне рассказал потом президент. Это была встреча, о которой они договорились, что она по большей части останется между ними. Я думаю, что они почувствовали друг друга, почувствовали честность намерений. Искренность нашего президента в его борьбе, в борьбе Украины, в желании закончить эту войну справедливым миром — в том, что, собственно говоря, лежит в основе борьбы украинской нации", — сказал Андрей Ермак.

По его словам, во время этой встречи президенты имели возможность оценить искренность намерений друг друга. Владимир Зеленский стремился убедиться в готовности США помочь остановить войну, а Дональд Трамп, в свою очередь, увидел решимость и открытость украинского лидера в вопросе справедливого мира.

Напомним, разговор Трампа и Зеленского в Ватикане произошел 26 апреля по случаю церемонии прощания с умершим Папой Римским Франциском.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, заявило, что лидеры общались о мире в Украине.

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