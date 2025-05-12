Чому Трамп став ближчим до України після Ватикану — версія Єрмака

Розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Ватикані. Фото: ОПУ

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував різку зміну риторики президента США Дональда Трампа щодо України після несподіваної зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані. За його словами, коротка розмова двох лідерів мала значно більший вплив, ніж могло здатися.

Про це Андрій Єрмак висловився в інтерв'ю для "РБК-Україна".

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Як зазначив Єрмак, спочатку планувалося, що президенти поспілкуються після меси, однак врешті зустріч відбулася раніше й тет-а-тет, без супроводу делегацій. Це, за словами очільника ОП, і стало вирішальним моментом.

Він наголосив, що подібні розмови змінюють хід речей, адже саме у приватному діалозі лідери можуть по-справжньому "відчути один одного".

"Я вважав із самого початку, що зміни у відносинах відбудуться після того, коли президенти зможуть поспілкуватися тет-а-тет. Саме тет-а-тет. Я не чув цієї розмови. Я знаю тільки те, що мені розповів потім президент. Це була зустріч, про яку вони домовилися, що вона здебільшого залишиться між ними. Я думаю, що вони відчули один одного, відчули чесність намірів. Щирість нашого президента в його боротьбі, у боротьбі України, у бажанні закінчити цю війну справедливим миром – у тому, що, власне кажучи, лежить в основі боротьби української нації", — сказав Андрій Єрмак.

За його словами, під час цієї зустрічі президенти мали змогу оцінити щирість намірів один одного. Володимир Зеленський прагнув переконатися у готовності США допомогти зупинити війну, а Дональд Трамп, у свою чергу, побачив рішучість і відкритість українського лідера в питанні справедливого миру.

Нагадаємо, розмова Трампа та Зеленського у Ватикані сталася 26 квітня з нагоди церемонії прощання із померлим Папою Римським Франциском.

Видання Axios, посилаючись на власні джерела, заявило, що лідери спілкувалися про мир в Україні.

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