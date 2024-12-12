План победы — Ермак объяснил, реально ли его воплощение в жизнь

Андрей Ермак. Фото: РБК-Украина

Сегодня Украина работает над тем, что каждый пункт Плана победы был расписан конкретными шагами и действиями, которые приведут к его реализации. Речь идет даже о конкретных сроках по некоторым пунктам.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Суспільному" в четверг, 12 декабря.

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Реализация Плана победы Украины

По словам Ермака, Украина предложила План победы всем ключевым партнерам и лидерам. После этого Президент Владимир Зеленский лично представил этот документ в основных столицах, а также лидерам европейских стран.

"Сегодня работаем с ним. Выполнение некоторых пунктов выглядит достаточно реалистичным, а с некоторыми нужно работать. Безусловно, одним из главных является приглашение в НАТО", — отметил Ермак.

Он подчеркнул, что для Украины очень важно закончить войну справедливым миром и иметь рабочие гарантии. Он убежден, что это возможно при условии вступления Украины в Альянс.

Напомним, СМИ заявили, что новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает три основных плана завершения войны в Украине. Однако каждое из предложений включает отказ Украины от членства в НАТО.

По информации СМИ, президент России Владимир Путин поддерживает усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана достичь "рождественского перемирия" в Украине. Также он не отказывается от масштабного обмена военнопленными.