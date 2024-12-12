План перемоги — Єрмак пояснив, чи реальне його втілення в життя

Андрій Єрмак. Фото: РБК-Україна

Сьогодні Україна працює над тим, що кожен пункт Плану перемоги був розписаний конкретними кроками та діями, які приведуть до його реалізації. Йдеться навіть про конкретні строки стосовно деяких пунктів.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю "Суспільному" в четвер, 12 грудня.

Читайте також:

Реалізація Плану перемоги України

За словами Єрмака, Україна запропонувала План перемоги всім ключовим партнерам та лідерам. Після цього президент особисто представив цей документ в основних столицях, а також лідерам європейських країн.

"Сьогодні працюємо з ним. Виконання деяких пунктів виглядає достатньо реалістичним, а з деякими треба працювати. Безумовно, одним з головних є запрошення до НАТО", — зазначив Єрмак.

Він наголосив, що для України дуже важливо закінчити війну справедливим миром та мати робочі гарантії. Він переконаний, що це можливо за умови вступу України до Альянсу.

Нагадаємо, ЗМІ заявили, що новообраний президент США Дональд Трамп розглядає три основні плани завершення війни в Україні. Проте кожна із пропозицій включає відмову України від членства в НАТО.

За інформацією ЗМІ, президент Росії Володимир Путін підтримує зусилля прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана досягти "різдвяного перемир'я" в Україні. Також він не відмовляється від масштабного обміну військовополоненими.