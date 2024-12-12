Окончание войны в Украине — Ермак объяснил, есть ли у Трампа план

Андрей Ермак. Фото: Запорожская ОВА

В настоящее время Украина не ознакомлена ни с каким планом Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине. Пока такого плана вообще не существует.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Суспільному" в четверг, 12 декабря.

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Мирный план Дональда Трампа

По словам Ермака, во время визита в США американцы внимательно слушали его и действительно интересовались ситуацией в Украине. Он отмечает, что политики задавали глубокие вопросы и хотели получить больше информации. Сейчас главное для Украины дать всю необходимую информацию и донести свою позицию до партнеров.

"Никакого мирного плана Трампа пока не существует, и мы его точно не видели. Мы знаем, что существует несколько мнений и позиций. Они обсуждаются", — отметил Ермак.

Напомним, Андрей Ермак заявил, что Украина уже налаживает сотрудничество с будущей командой новоизбранного президента Дональда Трампа. Именно для этого делегация страны посетила США.

По словам Ермака, сегодня Украина работает над тем, что каждый пункт Плана победы был расписан конкретными шагами и действиями, которые приведут к его реализации. Речь идет даже о конкретных сроках по некоторым пунктам.