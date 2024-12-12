Закінчення війни в Україні — Єрмак пояснив, чи має Трамп план

Андрій Єрмак. Фото: Запорізька ОВА

Наразі Україна не ознайомлена з жодним планом Дональда Трампа щодо звершення війни в Україні. Поки що такого плану взагалі не існує.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю "Суспільному" в четвер, 12 грудня.

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За словами Єрмака, під час візиту до США, американці уважно слухали його та дійсно цікавились ситуацією в Україні. Він наголошує, що політики ставили глибокі питання та хотіли отримати більше інформації. Зараз головне для України — дати всю необхідну інформацію та донести свою позицію до партнерів.

"Жодного мирного плану Трампа поки не існує, і ми його точно не бачили. Ми знаємо, що існує декілька думок та позицій. Вони обговорюються", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Андрій Єрмак заявив, що Україна вже налагоджує співпрацю з майбутньою командою новообраного президента Дональда Трампа. Саме для цього делегація країни відвідала США.

За словами Єрмака, сьогодні Україна працює над тим, що кожен пункт Плану перемоги був розписаний конкретними кроками та діями, які приведуть до його реалізації. Йдеться навіть про конкретні строки стосовно деяких пунктів.