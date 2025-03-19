Ермак обсудил с советниками G7 поддержку Украины и гарантии безопасности

Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел онлайн-разговор с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров стран G7. В частности, стороны обсудили поддержку международных усилий для прекращения войны в Украине.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в среду, 18 марта.

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Руководитель ОП рассказал об итогах международных консультаций в Джидде и отметил положительные результаты украинско-американской встречи. По его словам, обе стороны показали конструктивный подход к поиску путей достижения мира. Ермак отметил, что Украина высоко ценит усилия США и лидера Дональда Трампа.

"Отдельно обсудили вопрос гарантий безопасности для Украины. Нейтральный статус — не опция. Украина должна стать частью систем коллективной безопасности или построить мощные Вооруженные Силы. Ускоренное вступление в ЕС — это не только стратегическая цель, но и необходимость для укрепления европейской и глобальной безопасности", — подчеркнул он.

Кроме того, на онлайн-встрече подняли темы компенсационных механизмов и ответственности РФ за разрушения и потери, нанесенные Украине.

Ермак заявил, что Россия должна ответить за каждую разрушенную жизнь и дом.

"Больше всего мы стремимся к миру. Но наши "красные линии" неизменны — мы не торгуем ни территориями, ни суверенитетом", — отметил руководитель ОП.

Советники стран G7 заверили в поддержке Украины и выразили готовность способствовать воплощению украинских инициатив для достижения справедливого мира.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Ермак сообщил, что Украина работает над дальнейшей четкой стратегией действий с партнерами.

Также руководитель ОП заявил, что страна не обсуждает сокращение численности украинской армии.