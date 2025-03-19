Єрмак обговорив з радниками G7 підтримку України та гарантії безпеки

Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки лідерів країн G7. Зокрема, сторони обговорили підтримку міжнародних зусиль для припинення війни в Україні.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у середу, 18 березня.

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Керівник ОП розповів про підсумки міжнародних консультацій у Джидді та відзначив позитивні результати українсько-американської зустрічі. За його словами, обидві сторони показали конструктивний підхід до пошуку шляхів досягнення миру. Єрмак зазначив, що Україна високо цінує зусилля США та лідера Дональда Трампа.

"Окремо обговорили питання гарантій безпеки для України. Нейтральний статус — не опція. Україна має стати частиною систем колективної безпеки або розбудувати потужні Збройні Сили. Пришвидшений вступ до ЄС — це не лише стратегічна мета, а й необхідність для зміцнення європейської та глобальної безпеки", — наголосив він.

Крім того, на онлайн-зустрічі підійняли теми компенсаційних механізмів та відповідальності РФ за руйнування й втрати, завдані Україні.

Єрмак заявив, що Росія повинна відповісти за кожне зруйноване життя та будинок.

"Понад усе ми прагнемо миру. Але наші "червоні лінії" незмінні — ми не торгуємо ані територіями, ані суверенітетом", — зазначив керівник ОП.

Радники країн G7 запевнили у підтримці України та висловили готовність сприяти втіленню українських ініціатив для досягнення справедливого миру.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Єрмак повідомив, що Україна працює над подальшою чіткою стратегією дій з партнерами.

Також керівник ОП заявив, що країна не обговорює скорочення чисельності української армії.