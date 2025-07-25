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Главная Новости дня Ермак обсудил с партнерами возможную встречу Зеленского и Путина

Ермак обсудил с партнерами возможную встречу Зеленского и Путина

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Дата публикации 25 июля 2025 23:48
Ермак провел встречи с партнерами — что обсудили
Андрей Ермак и Мартин Егерь. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в пятницу, 25 июля, встретился с украинскими партнерами. Они обсудили вопросы безопасности, мирного процесса, а также двусторонних отношений в сфере военного сотрудничества

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

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Встреча Ермака с партнерами

Руководитель ОП провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Джули С. Дэвис и послом Германии Мартином Егером. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности, обмен пленными и мирный процесс.

Зустріч Андрія Єрмака з партнерами
Встреча Ермака с партнерами. Фото: t.me/ermaka2022

Кроме того, Ермак провел телефонные разговоры с:

  • советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Джонатаном Пауэллом;
  • заместителем дипломатического советника главы правительства Италии Пьетро Карини;
  • советником президента Франции по вопросам Европы и Турции Бертраном Бюшвальтером;
  • помощницей по вопросам Украины в аппарате Советника по вопросам нацбезопасности Германии Еленой Зигманн.

Стороны согласовали позиции по обмену 1200 пленных. Кроме того, они обсудили предложение проведения встречи украинского лидера Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным при участии лидера США Дональда Трампа, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана до конца августа.

"Проинформировал партнеров о продолжающейся работе над законодательными инициативами, направленными на повышение эффективности и независимости антикоррупционных институтов. Соответствующие предложения уже вынесены на рассмотрение парламента", — рассказал Ермак.

Он отметил, что Украина сосредоточилась на достижении мира и глубоком сотрудничестве с партнерами. По его словам, должны дожать Россию.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в Украине и России сделали новые заявления относительно возможной встречи Зеленского с Путиным.

А лидер США Трамп считает, что трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским возможна.

Офис президента США Германия война Андрей Ермак Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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