Ермак провел встречи с партнерами — что обсудили

Андрей Ермак и Мартин Егерь. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в пятницу, 25 июля, встретился с украинскими партнерами. Они обсудили вопросы безопасности, мирного процесса, а также двусторонних отношений в сфере военного сотрудничества

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

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Встреча Ермака с партнерами

Руководитель ОП провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Джули С. Дэвис и послом Германии Мартином Егером. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности, обмен пленными и мирный процесс.

Встреча Ермака с партнерами. Фото: t.me/ermaka2022

Кроме того, Ермак провел телефонные разговоры с:

советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Джонатаном Пауэллом;

заместителем дипломатического советника главы правительства Италии Пьетро Карини;

советником президента Франции по вопросам Европы и Турции Бертраном Бюшвальтером;

помощницей по вопросам Украины в аппарате Советника по вопросам нацбезопасности Германии Еленой Зигманн.

Стороны согласовали позиции по обмену 1200 пленных. Кроме того, они обсудили предложение проведения встречи украинского лидера Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным при участии лидера США Дональда Трампа, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана до конца августа.

"Проинформировал партнеров о продолжающейся работе над законодательными инициативами, направленными на повышение эффективности и независимости антикоррупционных институтов. Соответствующие предложения уже вынесены на рассмотрение парламента", — рассказал Ермак.

Он отметил, что Украина сосредоточилась на достижении мира и глубоком сотрудничестве с партнерами. По его словам, должны дожать Россию.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в Украине и России сделали новые заявления относительно возможной встречи Зеленского с Путиным.

А лидер США Трамп считает, что трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским возможна.