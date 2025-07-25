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Головна Новини дня Єрмак обговорив з партнерами можливу зустріч Зеленського і Путіна

Єрмак обговорив з партнерами можливу зустріч Зеленського і Путіна

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Дата публікації: 25 липня 2025 23:48
Єрмак провів зустрічі з партнерами — що обговорили
Андрій Єрмак та Мартін Єґер. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у пʼятницю, 25 липня, зустрівся з українськими партнерами. Вони обговорили питання безпеки, мирного процесу, а також двосторонніх відносин у сфері військового співробітництва

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

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Зустріч Єрмака з партнерами

Керівник ОП провів зустріч з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі С. Девіс та послом Німеччини Мартіном Єґером. Сторони обговорили безпекову співпрацю, обмін полоненими та мирний процес.

Зустріч Андрія Єрмака з партнерами
Зустріч Єрмака з партнерами. Фото: t.me/ermaka2022

Крім того, Єрмак провів телефонні розмови з:

  • радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Джонатаном Пауеллом;
  • заступником дипломатичного радника голови уряду Італії Пʼєтро Каріні;
  • радником президента Франції з питань Європи та Туреччини Бертраном Бюшвальтером;
  • помічницею з питань України в апараті Радника з питань нацбезпеки Німеччини Еленою Зігманн.

Сторони узгодили позиції щодо обміну 1200 полонених. Крім того, вони обговорили пропозицію проведення зустрічі українського лідера Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним за участі лідера США Дональда Трампа, а також президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до кінця серпня.

"Поінформував партнерів про триваючу роботу над законодавчими ініціативами, спрямованими на підвищення ефективності та незалежності антикорупційних інституцій. Відповідні пропозиції вже винесено на розгляд парламенту", — розповів Єрмак.

Він наголосив, що Україна зосередилася на досягненні миру та глибокій співпраці з партнерами. За його словами, повинні дотиснути Росію.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні та Росії зробили нові заяви щодо можливої зустрічі Зеленського з Путіним.

А лідер США Трамп вважає, що тристороння зустріч з Путіним та Зеленським можлива.

Офіс президента США Німеччина війна Андрій Єрмак Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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