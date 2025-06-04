Ермак заявил что Украина ожидает сильных санкций США против России

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина ожидает, что Соединенные Штаты вскоре введут новые, решительные санкции против Российской Федерации. Однако, их важно скоординировать вместе со странами ЕС, чтобы нанести большее экономическое давление.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью американскому телеканалу News.

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"Речь идет об энергетике, речь идет о нефти, банках, секторах экономики. Это действительно болезненные и эффективные санкции, потому что только так Путин осознает, что ему нужно остановиться и пойти на серьезные переговоры. Иначе он почувствует, что это обойдется ему по-настоящему дорого", — сказал Ермак.

Руководитель ОП также сообщил, что эти вопросы он уже обсуждал в Сенате США, и в дальнейшем планирует говорить с американскими партнерами о новом оборонном пакете помощи для Украины. Он отметил необходимость заключения мощных договоренностей по безопасности между Киевом и Вашингтоном.

Относительно украинских ударов по территории РФ, Ермак отметил: целью ВСУ остаются исключительно военные объекты, а не мирное население. В частности, комментируя спецоперацию "Паутина", он заверил, что все удары направлены по аэродромам, с которых Россия запускает ракеты по украинским городам.

"Я хочу подчеркнуть, что мы атакуем военные объекты... Эти операции направлены именно против военных объектов. Не было убито ни одного человека, и никто не был ранен, только военные. Вот в чем у нас разница. Они же нападают, убивая мирных жителей", — сказал Ермак.

Напомним, в Сенате некоторые депутаты высказались за санкции против России.

Тем временем в Конгрессе назревает скандал — демократы критикуют действующего президента США за нерешительность в отношении санкций против России.