Єрмак заявив що Україна очікує сильних санкцій США проти Росії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Україна очікує, що Сполучені Штати незабаром запровадять нові, рішучі санкції проти Російської Федерації. Проте, їх важливо скоординувати разом з країнами ЄС, щоб завдати більшого економічного тиску.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю американському телеканалу News.

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"Ідеться про енергетику, ідеться про нафту, банки, сектори економіки. Це справді болючі й ефективні санкції, бо тільки так Путін усвідомить, що йому потрібно зупинитися й піти на серйозні переговори. Інакше він відчує, що це обійдеться йому по-справжньому дорого", — сказав Єрмак.

Керівник ОП також повідомив, що ці питання він уже обговорював у Сенаті США, й надалі планує говорити з американськими партнерами про новий оборонний пакет допомоги для України. Він наголосив на потребі укладання потужних безпекових домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Щодо українських ударів по території РФ, Єрмак наголосив: ціллю ЗСУ залишаються виключно військові об’єкти, а не мирне населення. Зокрема, коментуючи спецоперацію "Павутина", він запевнив, що всі удари спрямовані по аеродромах, з яких Росія запускає ракети по українських містах.

"Я хочу підкреслити, що ми атакуємо військові об'єкти… Ці операції спрямовані саме проти військових об'єктів. Не було вбито жодної людини, і ніхто не був поранений, тільки військові. Ось у чому в нас різниця. Вони ж нападають, вбиваючи мирних жителів", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, у Сенаті деякі депутати висловились за санкціії проти Росії.

Тим часом в Конгресі назріває скандал — демократи критикують чинного президента США за нерішучість щодо санкцій проти Росії.