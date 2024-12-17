Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Ермак сказал, сколько местных советов поддержали План победы arrow

Ермак сказал, сколько местных советов поддержали План победы

17 декабря 2024 16:05
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
План победы Зеленского — Ермак заявил об огромной поддержке со стороны местных советов
Глава ОП Андрей Ермак. Фото: РБК-Украина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Около 90% местных советов в Украине поддержали План победы, представленный Президентом Владимиром Зеленским 24 октября на заседании президиума Конгресса. 1 087 из 1 261 советов уже приняли специальные обращения в поддержку этого стратегического документа.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей во вторник, 17 декабря.

Читайте также:

Местные советы поддержали План победы

По словам Ермака, 1 087 из 1 261 советов уже приняли специальные обращения в поддержку Плана победы, определяющего позицию Украины и реальные механизмы завершения войны и достижения справедливого мира.

Глава ОП добавил, что еще 174 совета намерены принять аналогичные обращения в ближайшее время.

"Кроме того, 393 совета, которые сотрудничают с международными партнерами, направили 1 734 обращения в регионы, города и громады-побратимы в 54 странах мира. Письма содержат основные положения Плана победы и призыв к его поддержке", — сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что результаты этой кампании в значительной степени зависят от позиции ключевых международных партнеров Украины, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Польшу, Норвегию, Японию и другие страны Европейского Союза. В то же время, украинские регионы и громады продолжают активно сотрудничать с партнерами, разъясняя украинское видение завершения войны и достижения справедливого мира.

Ранее Ермак заявил, что Украина работает над тем, что каждый пункт Плана победы был расписан конкретными шагами и действиями, которые приведут к его реализации. Речь идет даже о конкретных сроках относительно некоторых пунктов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представленный им План победы не является темой переговоров с РФ. Также украинский лидер объяснил содержание пяти пунктов документа.

Владимир Зеленский Андрей Ермак местные депутаты городской совет План победы Украины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:04 Зима отступает — синоптики о прогнозе погоды на Львовщине завтра

16:54 Зеленский заявил, что Орбану нечем давить на Путина

16:31 Охотились за F-16 в Одессе — СБУ разоблачила шпионскую сеть

16:27 Нейробиолог рассказала о шокирующем влиянии TikTok на мозг

16:22 Илон Маск стремился получить абсолютный контроль над OpenAI

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

16:20 Работа для каждого — каких специалистов не хватает Нацгвардии

16:12 Выгода не светит — нужно ли инвестировать тысячу Зеленского

16:05 Ермак сказал, сколько местных советов поддержали План победы

15:49 Трагедия в школе — на Одесчине парень умер на уроке физкультуры

15:25 Окончание контракта — можно ли уволиться из ВСУ

17:04 Зима отступает — синоптики о прогнозе погоды на Львовщине завтра

16:54 Зеленский заявил, что Орбану нечем давить на Путина

16:31 Охотились за F-16 в Одессе — СБУ разоблачила шпионскую сеть

16:27 Нейробиолог рассказала о шокирующем влиянии TikTok на мозг

16:22 Илон Маск стремился получить абсолютный контроль над OpenAI

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

16:20 Работа для каждого — каких специалистов не хватает Нацгвардии

16:12 Выгода не светит — нужно ли инвестировать тысячу Зеленского

16:05 Ермак сказал, сколько местных советов поддержали План победы

15:49 Трагедия в школе — на Одесчине парень умер на уроке физкультуры

15:25 Окончание контракта — можно ли уволиться из ВСУ

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам