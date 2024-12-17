План победы Зеленского — Ермак заявил об огромной поддержке со стороны местных советов

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: РБК-Украина

Около 90% местных советов в Украине поддержали План победы, представленный Президентом Владимиром Зеленским 24 октября на заседании президиума Конгресса. 1 087 из 1 261 советов уже приняли специальные обращения в поддержку этого стратегического документа.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей во вторник, 17 декабря.

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По словам Ермака, 1 087 из 1 261 советов уже приняли специальные обращения в поддержку Плана победы, определяющего позицию Украины и реальные механизмы завершения войны и достижения справедливого мира.

Глава ОП добавил, что еще 174 совета намерены принять аналогичные обращения в ближайшее время.

"Кроме того, 393 совета, которые сотрудничают с международными партнерами, направили 1 734 обращения в регионы, города и громады-побратимы в 54 странах мира. Письма содержат основные положения Плана победы и призыв к его поддержке", — сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что результаты этой кампании в значительной степени зависят от позиции ключевых международных партнеров Украины, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Польшу, Норвегию, Японию и другие страны Европейского Союза. В то же время, украинские регионы и громады продолжают активно сотрудничать с партнерами, разъясняя украинское видение завершения войны и достижения справедливого мира.

Ранее Ермак заявил, что Украина работает над тем, что каждый пункт Плана победы был расписан конкретными шагами и действиями, которые приведут к его реализации. Речь идет даже о конкретных сроках относительно некоторых пунктов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представленный им План победы не является темой переговоров с РФ. Также украинский лидер объяснил содержание пяти пунктов документа.