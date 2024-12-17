Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Єрмак назвав кількість місцевих рад, які підтримали План перемоги arrow

Єрмак назвав кількість місцевих рад, які підтримали План перемоги

17 грудня 2024 16:05
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
План перемоги Зеленського — Єрмак заявив про величезну підтримку з боку місцевих рад
Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: РБК-Україна
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Майже 90% місцевих рад в Україні підтримали План перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським 24 жовтня на засіданні президії Конгресу. 1 087 із 1 261 рад уже ухвалили спеціальні звернення на підтримку цього стратегічного документа.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад у вівторок, 17 грудня.

Читайте також:

Місцеві ради підтримали План перемоги

За словами Єрмака, 1 087 із 1 261 рад уже ухвалили спеціальні звернення на підтримку Плану перемоги, який визначає позицію України та реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру.

Голова ОП додав, що ще 174 ради мають намір ухвалити аналогічні звернення найближчим часом.

"Крім того, 393 ради, які співпрацюють з міжнародними партнерами, направили 1 734 звернення до регіонів, міст і громад-побратимів у 54 країнах світу. Листи містять основні положення Плану перемоги та заклик до його підтримки", — сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що результати цієї кампанії значною мірою залежать від позиції ключових міжнародних партнерів України, зокрема Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Норвегії, Японії та інших країн Європейського Союзу. Водночас українські регіони та громади продовжують активно співпрацювати з партнерами, роз’яснюючи українське бачення завершення війни та досягнення справедливого миру.

Раніше Єрмак заявив про те, що Україна працює над тим, що кожен пункт Плану перемоги був розписаний конкретними кроками та діями, які приведуть до його реалізації. Йдеться навіть про конкретні строки стосовно деяких пунктів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що представлений ним План перемоги не є темою перемовин з РФ. Також український лідер пояснив зміст п’яти пунктів документа

Володимир Зеленський Андрій Єрмак місцеві депутати міська рада План перемоги України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:21 Британія виділяє Україні 42 млн євро — на що підуть кошти

21:20 Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика

21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

20:24 Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода

20:19 Невтішний сценарій — скільки годин може не бути світла у морози

20:14 Військовий заявив, що Україна не програє від ядерної війни

20:06 Суркіс став дідом, а захисник "Динамо" батьком — що відомо

21:21 Британія виділяє Україні 42 млн євро — на що підуть кошти

21:20 Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика

21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

20:24 Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода

20:19 Невтішний сценарій — скільки годин може не бути світла у морози

20:14 Військовий заявив, що Україна не програє від ядерної війни

20:06 Суркіс став дідом, а захисник "Динамо" батьком — що відомо

20:00 Броню не підтягнуло в "Резерв+" — що робити

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям