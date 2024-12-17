План перемоги Зеленського — Єрмак заявив про величезну підтримку з боку місцевих рад

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: РБК-Україна

Майже 90% місцевих рад в Україні підтримали План перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським 24 жовтня на засіданні президії Конгресу. 1 087 із 1 261 рад уже ухвалили спеціальні звернення на підтримку цього стратегічного документа.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад у вівторок, 17 грудня.

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За словами Єрмака, 1 087 із 1 261 рад уже ухвалили спеціальні звернення на підтримку Плану перемоги, який визначає позицію України та реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру.

Голова ОП додав, що ще 174 ради мають намір ухвалити аналогічні звернення найближчим часом.

"Крім того, 393 ради, які співпрацюють з міжнародними партнерами, направили 1 734 звернення до регіонів, міст і громад-побратимів у 54 країнах світу. Листи містять основні положення Плану перемоги та заклик до його підтримки", — сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що результати цієї кампанії значною мірою залежать від позиції ключових міжнародних партнерів України, зокрема Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Норвегії, Японії та інших країн Європейського Союзу. Водночас українські регіони та громади продовжують активно співпрацювати з партнерами, роз’яснюючи українське бачення завершення війни та досягнення справедливого миру.

Раніше Єрмак заявив про те, що Україна працює над тим, що кожен пункт Плану перемоги був розписаний конкретними кроками та діями, які приведуть до його реалізації. Йдеться навіть про конкретні строки стосовно деяких пунктів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що представлений ним План перемоги не є темою перемовин з РФ. Також український лідер пояснив зміст п’яти пунктів документа.