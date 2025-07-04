Зеленский провел телефонный разговор с Трампом — первые детали

Владимир Зеленский с телефоном. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак намекнул, что глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в пятницу, 4 июля.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

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"Очень важный и содержательный разговор между Президентами", — подчеркнул Ермак.

Он пообещал предоставить детали совсем скоро.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник также сообщил о разговоре Зеленского с Трампом. Он длился около 40 минут.

Стороны обсудили российские удары по Украине и поставки систем ПВО.

Пост журналиста. Фото: скриншот

Пост журналиста. Фото: скриншот

Напомним, 3 июля украинский лидер заявил, что у него будет разговор с Трампом "в ближайшие дни".

Кроме того, вчера состоялся телефонный разговор между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.