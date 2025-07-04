Зеленський провів телефонну розмову з Трампом — перші деталі

Єрмак натякнув на розмову Зеленського з Трампом
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак натякнув, що глава держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у пʼятницю, 4 липня.
Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського з Трампом
"Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами", — наголосив Єрмак.
Він пообіцяв надати деталі зовсім скоро.
Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело також повідомив про розмову Зеленського з Трампом. Вона тривала близько 40 хвилин.
Сторони обговорили російські удари по Україні та постачання систем ППО.
Нагадаємо, 3 липня український лідер заявив, що матиме розмову з Трампом "найближчими днями".
Крім того, вчора відбулася телефонна розмова між Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.
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