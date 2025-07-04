Зеленський провів телефонну розмову з Трампом — перші деталі

Володимир Зеленський з телефоном. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак натякнув, що глава держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у пʼятницю, 4 липня.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

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Розмова Зеленського з Трампом

"Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами", — наголосив Єрмак.

Він пообіцяв надати деталі зовсім скоро.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело також повідомив про розмову Зеленського з Трампом. Вона тривала близько 40 хвилин.

Сторони обговорили російські удари по Україні та постачання систем ППО.

Допис журналіста. Фото: скриншот

Допис журналіста. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 липня український лідер заявив, що матиме розмову з Трампом "найближчими днями".

Крім того, вчора відбулася телефонна розмова між Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.