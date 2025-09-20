Видео
Главная Новости дня За миллион или за пять — Трамп начал продажу "золотых карточек"

За миллион или за пять — Трамп начал продажу "золотых карточек"

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 05:21
Дональд Трамп объявил о начале продажи золотых виз для богатых
Дональд Трамп на фоне миграционной "золотой карточки". Фото: Bloomberg

Американский президент Дональд Трамп 20 сентября во время брифинга в Белом доме объявил о новой визовой программе для самых богатых людей мира. Трамп предлагает приобрести им "золотые карточки" разного номинала, от чего зависит и количество преференций у владельца.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Сколько стоят и что дают "золотые карточки" Трампа

В США уже заработал государственный сайт Trumpcard, на котором можно оформить заявку на покупку карточек. Самая дешевая персональная стоит один миллион долларов и позволяет иностранцам быстро получить разрешение на проживание и работу в США.

Самая дорогая персональная карта доступна по цене пять миллионов долларов. Ее уникальность в том, что карта дает разрешение жить в США 270 дней в году и не платить налоги на прибыль, которую бизнесмен получает за пределами США.

А есть еще корпоративная карта. Компании, которые платят два миллиона долларов за каждого работника, могут получить вид на жительство в США для неопределенного количества работников.

"Корпоративная золотая карта Трампа позволяет вашему бизнесу передавать доступ от одного сотрудника к другому, оплачивая комиссию за передачу и проверку DHS. Также будет взиматься небольшая ежегодная плата за обслуживание", — говорится на веб-сайте.

Что думает о своих "золотых карточках" сам Трамп

За миллион или за пять — Трамп начал продажу "золотых карточек" - фото 1
Пояснения к "золотой карте" Трампа на сайте Trumpcard. Фото: Скриншот

Президент США в восторге, считая, что это позволит собрать миллиарды долларов, которые пойдут на снижение налогов, погашение долгов "и другие полезные вещи".

"Главное то, что к нам придут замечательные люди, и они будут платить", — сказал Трамп.

Ранее мы писали, что США ввели новые правила оформления неиммиграционных виз. Изменения коснулись и граждан Украины. А ранее, в августе, в США обновили правила выдачи грин-карт.

США Дональд Трамп гражданство визы эмиграция иммиграция
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
