Дональд Трамп оголосив про початок продажу золотих віз для багатих

Дональд Трамп на фоні міграційної "золотої картки". Фото: Bloomberg

Американський президент Дональд Трамп 20 вересня під час брифінгу у Білому домі оголосив про нову візову програму для найбагатших людей світу. Трамп пропонує придбати їм "золоті картки" різного номіналу, від чого залежить і кількість преференцій у власника.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки коштують і що дають "золоті картки" Трампа

В США вже запрацював державний сайт Trumpcard, на якому можна оформити заявку на купівлю карток. Найдешевша персональна коштує один мільйон доларів і дозволяє іноземцям швидко отримати дозвіл на проживання та роботу в США.

Найдорожча персональна картка доступна за ціною п'ять мільйонів доларів. Її унікальність в тому, що картка дає дозвіл жити в США 270 днів на рік і не платити податки на прибуток, який бізнесмен отримує за межами США.

А є ще корпоративна картка. Компанії, які сплачують два мільйони доларів за кожного працівника, можуть отримати посвідку на проживання в США для невизначеної кількості працівників.

"Корпоративна золота картка Трампа дозволяє вашому бізнесу передавати доступ від одного співробітника до іншого, сплачуючи комісію за передачу та перевірку DHS. Також стягуватиметься невелика щорічна плата за обслуговування", — йдеться на вебсайті.

Що думає про свої "золоті картки" сам Трамп

Пояснення до "золотої картки" Трампа на сайті Trumpcard. Фото: Скриншот

Президент США у захваті. Він вважає, що це дозволить зібрати мільярди доларів, які підуть на зниження податків, погашення боргів "та інші корисні речі".

"Головне те, що до нас прийдуть чудові люди, і вони платитимуть", — сказав Трамп.

Раніше ми писали, що США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз. Зміни торкнулися й громадян України. А раніше, у серпні, в США оновили правила видачі грін-карт.