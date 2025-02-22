Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина должны достичь соглашения

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Gerald Herbert

На российско-украинской войне еженедельно гибнут тысячи солдат. Подтверждением этому являются спутниковые снимки с поля боя. Стороны конфликта должны прекратить огонь и достичь соглашения.

Как сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском", об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 21 февраля.

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"Если вы видели фотографии, которые я видел со спутника... Вы никогда не видели таких фотографий. Солдаты гибнут тысячи в неделю, поэтому я хочу видеть прекращение огня и хочу достичь соглашения", — заявил американский лидер.

Также он заявил, что этой войны, если бы он был в 2022 году президентом, не было бы, но раз она уже произошла, нужно с этим разобраться и остановить убийства.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что не планирует 9 мая приезжать в Москву. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему отношения между Вашингтоном и Киевом ухудшились. По его мнению, это произошло из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.