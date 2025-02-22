Президент США Дональд Трамп заявив, що РФ і Україна мають досягти угоди

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Gerald Herbert

На російсько-українській війні щотижня гинуть тисячі солдатів. Підтвердженням цьому є супутникові знімки з поля бою. Сторони конфлікту мають припинити вогонь і досягти угоди.

Як повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською", про це президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 21 лютого.

Читайте також:

Думка Трампа щодо завершення війни в Україні

"Якщо ви бачили фотографії, які я бачив із супутника... Ви ніколи не бачили таких фотографій. Солдатів гинуть тисячі на тиждень, тому я хочу бачити припинення вогню і хочу досягти угоди", — заявив американський лідер.

Також він заявив, що цієї війни, якби він був у 2022 році президентом, не було б, але раз вона вже сталася, потрібно з цим розібратися й зупинити вбивства.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що не планує 9 травня приїжджати в Москву. Цю інформацію підтвердив і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому відносини між Вашингтоном і Києвом погіршилися. На його думку, це сталося через відмову президента України Володимира Зеленського підписати угоду про видобуток корисних копалин.