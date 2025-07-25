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Есть риск дефицита — энергетик предупредил о проблемах в системе

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Дата публикации 25 июля 2025 22:10
Риски дефицита электроэнергии растут - Станислав Игнатьев
Председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Фото: кадр из видео

В дневное время солнечная генерация в Украине недодает до 28% мощности из-за облачной погоды. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

Об этом сообщил председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире программы Вечір.LIVE.

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Риски дефицита электроэнергии растут

"Возникла необходимость экономить, потому что мы имеем все предпосылки для дефицита электроэнергии. Пока его официально нет, но формирование уже началось", — пояснил Игнатьев.

Особенно остро вопрос стоит для восточного региона. Недавно враг нанес удар по крупнейшей в Украине Змиевской тепловой электростанции, расположенной в Харьковской области. Именно эта станция обеспечивала электроэнергией сразу четыре области на востоке страны.

По его словам, кроме погодных условий, на энергетическую ситуацию влияют также плановые ремонты на атомных электростанциях.

"Солнечные станции существуют, но в дневной период они не могут обеспечить всех потребностей — особенно в офисных зданиях, ритейле, логистических центрах, где круглосуточно работают системы охлаждения. Атомная генерация тоже частично выведена в ремонт: сейчас три из девяти энергоблоков находятся на перезагрузке топлива", — добавил Игнатьев.

Особенно напряженным является период утреннего и вечернего пиков потребления — именно тогда одновременно включаются бойлеры, чайники, кофеварки, лифты и другая бытовая техника. Сейчас энергетики удерживают баланс в энергосистеме благодаря импорту электроэнергии, однако, как отмечает Игнатьев, существуют все предпосылки для возникновения дефицита.

Напомним, в Украине иногда возникают перебои с электроснабжением из-за обстрелов со стороны России.

Между тем другие эксперты считают, что сейчас оснований для возвращения к графику отключения света нет, однако назвали риски, когда это возможно.

сфера энергетики война в Украине энергетика свет энергоэффективность
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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